Municipalidad de Cartago lanza recorrido patrimonial con realidad aumentada

La Municipalidad de Cartago presentó un innovador recorrido patrimonial interactivo con tecnología de realidad aumentada, que permitirá a visitantes y residentes explorar más de 15 sitios históricos del cantón central. El lanzamiento se realizó en el marco del Día Internacional del Turismo, posicionando a Cartago como referente nacional en turismo cultural y tecnología cívica.

“El proyecto nos permite conocer los puntos patrimoniales de Cartago desde otra perspectiva, con figuras históricas en movimiento como Fello Meza, Braulio Carrillo o Pancha Carrasco, todo desde el celular o tablet”, destacó Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago.

El acceso se realiza escaneando un código QR disponible en la página oficial de la municipalidad o mediante el enlace patrimoniovirtual.muni-carta.go.cr.

La experiencia incluye vistas panorámicas en 360° mediante lentes VR disponibles en el Laboratorio Stem del Museo Municipal. Los usuarios pueden elegir entre geolocalización o imágenes animadas sin necesidad de descargar aplicaciones, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo móvil.

Cada punto del recorrido ofrece contenido multimedia enriquecido como videos informativos, reseñas históricas y esculturas indígenas en 3D, representativas del Monumento Arqueológico Agua Caliente.

“Queremos que el visitante comprenda por qué Cartago es una ciudad histórica, aunque no conserve arquitectura colonial. La tecnología nos permite revivir ese pasado”, explicó Mabel Salazar, de la Oficina de Turismo municipal.

Como complemento, la municipalidad lanzó MuniBot, un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa, disponible desde el 1° de octubre.

Este chatbot bilingüe responde consultas sobre servicios municipales, trámites, contactos, medios de pago y formularios en línea, funcionando las 24 horas, todos los días del año.

“MuniBot facilitará el acceso ciudadano a los servicios del municipio y a las herramientas tecnológicas como el recorrido patrimonial virtual”, señaló Maykel Vargas, del Área TIC de la Municipalidad. Al ser un sistema que aprende con el uso, sus respuestas se vuelven cada vez más precisas y útiles para la población.