Municipalidad de Cartago dona ₡25 millones en repuestos para patrullas de la Fuerza Pública

La Municipalidad de Cartago realizó la donación de ₡25 millones en repuestos vehiculares destinados a la reparación urgente de patrullas de la Fuerza Pública que se encontraban fuera de servicio. La entrega oficial se llevó a cabo este lunes 2 de febrero.

“El país necesita invertir más en seguridad pública. Se requieren unos 19.000 policías y actualmente solo hay 13.000. Muchas patrullas están varadas, lo cual afecta el trabajo de la Fuerza Pública. Con este aporte se podrán rehabilitar alrededor de diez patrullas que volverán a las calles para proteger a la población”, afirmó el alcalde Mario Redondo Poveda.



Redondo subrayó que la Municipalidad mantiene una estrecha coordinación con las autoridades policiales y apoya de manera frecuente al Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, quienes también utilizan el centro de monitoreo municipal como herramienta de referencia en sus investigaciones.

Por su parte, el comisionado Erick Calderón, de la Fuerza Pública de Cartago, resaltó la importancia de la movilidad policial para enfrentar la delincuencia. “Los delincuentes utilizan vehículos y motocicletas para cometer delitos y huir. Esta donación nos permitió recuperar una flotilla en desuso y reforzar la que estaba en estado regular. Con ello podremos mejorar los índices de seguridad en el cantón y garantizar sostenibilidad al recurso policial”, señaló.

Calderón agregó que el aporte también beneficiará al distrito de Guadalupe y al GAO, que concentra más del 50% del recurso policial en la zona, con un promedio de ocho vehículos y ocho motocicletas en operación continua.

Aunque la responsabilidad directa en materia de seguridad corresponde al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Municipalidad de Cartago dijo que su compromiso es con los vecinos del cantón, promoviendo la cooperación interinstitucional como un mecanismo clave para garantizar entornos más seguros y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.