Municipalidad de Cartago advierte sobre falta de fondos para pagar deuda con AyA

Periodista: Valeria Martínez.

La Municipalidad de Cartago alertó que se está quedando sin presupuesto para pagar la deuda que mantiene con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La situación amenaza con trasladarse directamente a los usuarios mediante un incremento en los recibos de agua.

Los residentes del cantón central ya enfrentan una doble presión financiera: por un lado, un cobro retroactivo millonario y, por otro, un aumento tarifario que ya está vigente y que podría ampliarse en las próximas semanas (ver video adjunto de Telenoticias).

El alcalde Mario Redondo señaló que la municipalidad se ha visto obligada a desviar cientos de millones de colones originalmente destinados a proyectos de infraestructura vial, seguridad y espacios públicos para poder atender la deuda. Además, calificó el cobro como una “carga injustificada”, asegurando que no aparece en los estados financieros del AyA.

La decisión final sobre la deuda recaerá en la junta directiva del AyA, que en octubre deberá resolver si condona o mantiene el cobro.

Paralelamente, el AyA y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) analizan la tarifa, con el fin de definir si el ajuste incluirá únicamente el aumento ya aprobado o también una parte del monto pendiente.

Mientras tanto, las familias cartaginesas permanecen a la espera de una resolución que definirá el costo del servicio de agua potable en el cantón.