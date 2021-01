Multa por restricción vehicular sanitaria subió ₡342

La multa por irrespetar la restricción vehicular sanitaria subió ₡342 colones desde el pasado 1° de enero. El monto pasó de ₡110.387 a ₡110.729.

El aumento responde al ajuste anual aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial. Se calcula tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre julio de 2019 y junio de 2020.

Con el cambio de año, todas las infracciones serán entre ₡72 y ₡1.012 más caras (0.31%, el porcentaje más bajo desde que existe la Ley de Tránsito actual).

En el siguiente cuadro puede consultar la actualización de los montos.

Por ejemplo, las faltas más graves (categoría A) como manejar bajo los efectos del alcohol, superar los 120 km/h o adelantar en un puente pasaron de ₡326.701 a ₡327.713, ₡1.012 más. Además, los choferes acumulan seis puntos en la licencia.



Llevar menores de cinco años en motocicleta o montarlos a un vehículo sin dispositivos de seguridad adecuados (categoría B) ahora es sancionado con una multa de ₡221.458, ₡684 más que el año pasado.



Las boletas categoría C sufrieron un aumento de ₡342, como la restricción vehicular sanitaria. Las categoría D cuestan ₡169 más, entre estas no portar el marchamo 2021, y las categoría E, como manejar con licencia vencida o no portar triángulos o extintor, ₡72 más. Estas últimas pasaron de ₡23.415 a ₡23.488.

Los nuevos precios solo aplican para multas realizadas por la Policía de Tránsito a partir del 1° de enero.