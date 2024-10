Multa por no portar licencia será eliminada: ¿Qué pros y contras tiene esto?

En pocas semanas la multa por no portar la licencia podría quedar eliminada, pues los diputados aprobaron, en primer debate esta semana, eliminar el castigo de ₡25 mil por no portar este documento.



Los conductores ven positivo el cambio, sin embargo, a algunos oficiales les preocupa qué pasaría si se cae el sistema.

Por su parte, la diputada proponente de este proyecto ve muchas bondades y asegura que, en una era de digitalización, no es posible que exista una multa por no portar un documento en físico.

“Si no porta licencia en físico y tiene una licencia vigente, pues no es necesario que le haga una multa, hoy existe una ambigüedad y muchos tráficos deciden si hacen la multa o no, ahora, la mayoría tenemos licencia en físico y realmente la puede portar, no es que vamos a pasar a una licencia digital de un momento a otro, solo en los casos que no se porte”, explicó Carolina Delgado, diputada PLN.