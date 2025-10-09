Mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a bono de vivienda tras reforma

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles, en segundo debate, una reforma a la Ley del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) que permitirá incluir a las mujeres víctimas de violencia de género como beneficiarias del bono de vivienda.

El proyecto, identificado bajo el expediente 23.604, recibió el respaldo de 40 diputados y establece de forma explícita que las mujeres agredidas podrán acceder al subsidio habitacional, el cual hasta ahora estaba reservado únicamente para familias, adultos mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa fue presentada por la fracción del Frente Amplio y busca garantizar el derecho a una vivienda digna para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, muchas veces sin redes de apoyo ni recursos para salir del entorno agresor.

Con esta reforma, se amplía el alcance del BANHVI como herramienta de protección social, reconociendo que el acceso a una vivienda segura puede ser clave para romper ciclos de violencia y promover la autonomía de las mujeres.