Mujeres en primera línea: las cruzrojistas que responden a miles de emergencias en Costa Rica

Periodista: Jimena López

Detrás de cada llamada al 9-1-1 por una emergencia existe un equipo preparado para responder en cuestión de minutos. En Costa Rica, la Cruz Roja Costarricense atiende más de 500.000 emergencias al año, lo que la convierte en la segunda institución de primera respuesta con mayor cantidad de atenciones en el país.



Para cumplir con esta labor, la Benemérita cuenta con 7.036 colaboradores, entre personal voluntario y remunerado. De ese total, cerca de 3.000 son mujeres, lo que representa aproximadamente el 43% del equipo.



Paramédicas, socorristas, conductoras de ambulancia y personal administrativo forman parte de ese grupo que, día a día, responde al llamado de servir y brindar ayuda en momentos críticos.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, esta nota presenta la historia de tres cruzrojistas que, desde distintas áreas de la institución, han decidido dedicar su vida a ayudar a quienes más lo necesitan.



Sus testimonios reflejan la vocación de muchas otras mujeres que forman parte de la Cruz Roja Costarricense y que, todos los días, atienden emergencias y acompañan a la población en situaciones de riesgo. Conozca sus historias de cerca en el reportaje que aparece en portada.

