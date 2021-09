Mujer que sufrió amputación de pierna pide ayuda para una prótesis

Una vecina de Pérez Zeledón que sufrió un accidente de tránsito que le provocó la amputación de una de sus piernas, pide su colaboración para poder adquirir una prótesis que le ayudará a mejor su calidad de vida.

El aparatoso accidente de tránsito ocurrió el pasado mes de febrero cuando Daniela Gamboa y su esposo regresaban de Quepos hacía Toledo de Pérez Zeledón.

“A eso de las 9:30 de la noche, más o menos, íbamos llegando a la entrada de Playa Linda, en Matapalo, cuando mi esposo perdió un poco el control y se salió de la vía, cuando intentó acomodarse, chocó contra una señal de tránsito y esto nos tiró hacia la orilla de la calle y empezamos a dar y dar vueltas”, explicó la joven madre.

Tras el percance, Daniela quedó atrapada en el vehículo y logró ser auxiliada por su esposo.

“Yo lo que me acuerdo de cuando el carro se detuvo, fue sentir la presión del cinturón, como habíamos quedado boca a bajo yo lo primero que hice fue zafarme el cinturón y donde yo caí, caí encima de mi esposo, ya él se había soltado.

“En ese momento yo no sentía absolutamente nada más que una fuerte adrenalina, cuando mi esposo me preguntó que si yo estaba bien, yo solo sentía mucho dolor en el pecho, pero cuando me vi la pierna, ya no la tenía.

“Yo le decían a mi esposo que me sostuviera porque había partes la pierna que quedaban abiertas y si el la sujetaba el dolor era menos. Mi esposo lo que hacía era llorar y llorar de verme así”, relató la mujer.