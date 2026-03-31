Mujer que dio a luz bajo puente se recupera junto a su bebé en el hospital

La mujer que fue rescatada tras dar a luz bajo un puente, en Desamparados, se recupera satisfactoriamente en el Hospital Adolfo Carit, en San José.

El centro médico también reporta estable al recién nacido. Ambos fueron abordados por médicos especialistas luego de que se activara el protocolo.

"La paciente se mantiene hospitalizada bajo vigilancia médica, con seguimiento por parte del personal del Hospital de las Mujeres. El recién nacido está recibiendo atención especializada y se mantiene en condición estable, bajo monitoreo continuo", indicó José Miguel Villalobos, director general del hospital.

Rescate

Funcionarios de la Cruz Roja Costarricense rescataron a la mujer de aproximadamente 40 años, luego de que una llamada al 9-1-1 alertara sobre las condiciones en las que estaba dando a luz.

La institución tuvo que trasladar una unidad de rescate por lo complejo del terreno, bajo el puente que conecta a Maiquetía con San Juan de Dios de Desamparados.

Auxilio

Un hombre identificado como "Marlon", que convivía con la mujer bajo el puente, aseguró que fueron ellos quienes pidieron ayuda para que la mujer recibiera una atención médica digna en el parto.

"Yo pedí que llamaran a una ambulancia para poder ayudar a la muchacha lo más rápido posible. Corrí y ayudé con los tanques de oxígeno para el bebé porque le costaba respirar", dijo en entrevista con Telenoticias.

​