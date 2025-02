Mujer que al parecer sufría violencia doméstica tiene un mes de desaparecida

Hijos y hermanos buscan desesperadamente a familiar que desapareció desde el 4 de enero (ver video adjunto de Telenoticias).

Se trata de Jessica Ileana Chavarría Arce, quien vivía con su pareja sentimental de nacionalidad estadounidense en Barranca de Puntarenas.

Ella fue vista por última vez hace un mes y, al día siguiente de su desaparición, sus familiares interpusieron la denuncia de desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según sus hijos, ella sufría de violencia doméstica desde noviembre del 2024.

Tras cuestionamientos de los familiares a la pareja de la mujer, el hombre de apellido Byrd les bloqueó por redes sociales y salió del país hacia Estados Unidos el pasado 26 de enero.

El miércoles, la Policía Judicial realizó un allanamiento en la propiedad donde vivían.

“Mi hermana tiene una nieta y día por medio se comunicaba con ella para hablar, pero ya no había esa comunicación, ya no respondía los mensajes de WhatsApp, no respondía las llamadas, uno de mis sobrinos encara a la pareja y le dice que quiere saber qué sucede con la mamá, que quiere hablar con ella y él le dijo que no sabe nada de ella y que no tiene por qué saberlo”, relató Emilio Chavarría, hermano de la desaparecida.