Mujer denuncia que motociclista le tocó glúteo mientras practicaba ciclismo en San Carlos

Alexa Jiménez denunció en sus redes sociales que un motociclista le tocó un glúteo mientras andaba en bicicleta en San Carlos.

El incidente ocurrió en la rotonda de Ciudad Quesada, en el cantón alajuelense.

El sospechoso quedó grabado en una cámara de vigilancia y la víctima ya interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora pide ayuda para identificar al motociclista.

Recientemente, la Policía Judicial reporta otros casos de acoso sexual callejero. Por ejemplo, en El Coyol de Alajuela, cuando otro motociclista se acercó a la víctima que caminaba y le tocó los glúteos con la mano derecha. Luego escapó.

El Organismo de Investigación Judicial también busca a un ciclista que abordó a una menor de edad en la calle, donde le habló sobre temas de índole sexual y luego le mostró sus partes íntimas.

A un sujeto lo vinculan con un caso en Escazú y otro en San Francisco de Dos Ríos de San José.

Mientras que en esa última localidad y en Desamparados se investiga una denuncia de abuso sexual relacionada con otro motorizado que tocó las partes íntimas de ciclistas.

Si usted reconoce a cualquiera de los individuos observados en el video adjunto, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645.