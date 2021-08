Mujer denuncia que chofer de DiDi la intoxicó con alcohol en gel

Una mujer denunció, mediante redes sociales, que fue víctima de una intoxicación por parte de un chofer de la plataforma digital DiDi.

Según contó por medio de la página "Sororidad Alerta", ella abordó el carro que le fue asignado por la plataforma el pasado miércoles a eso de las 9:30 p. m. La ruta era de Heredia centro hacia Santo Domingo.

El vehículo había transitado solamente 500 metros cuando el conductor le ofreció alcohol en gel; pero ocurrió algo extraño.

"Me eché en las manos, mientras me estaba echando, este tipo me mira y me dice “ahora sí”. Inmediatamente, me empecé a sentir mal, se me bajó la presión, sentí frío todo mi cuerpo, me sentí mareada y con ganas de vomitar. Entendí que tenía que controlarme y no permitir que se me cerraran los ojos porque no los volvería a abrir", contó la afectada.