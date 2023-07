Mujer cardiópata, madre de gemelos a los 48 años: "Son un milagro"

La primera opción que le dieron fue colocarle una válvula, pero eso podía tener repercusiones incompatibles con una futura maternidad, por lo que la descartó.

En 2002 decidió hacerse una cirugía alternativa en Estados Unidos, la cual le permitió estar bien por un tiempo. Luego empezó a tener muchas arritmias y, en 2010, mientras vivía en Chile, se sometió a otra operación para arreglar una parte de su corazón.

A pesar de esto, las arritmias continuaron. Sin embargo, todo cambió cuando se presentó la opción del marcapasos.

"Cuando llegué a Costa Rica de nuevo me dieron medicamentos para bajármelas, pero lo que pasaba era que me bajaban demasiado los pulsos y me daban apneas. En el sueño me quedaba sin respirar y volvía, entonces me pusieron un marcapasos", explicó.

Esto fue el remedio perfecto que necesitaba para continuar con su vida normal. Tanto así que, en ese momento, decidió tener un hijo y, dichosamente, quedó embarazada en el primer intento.

"No volví a tener arritmias ni desmayos y dije: si quiero tener un hijo es ahora o nunca. Entonces consulté y fortalecí mi cuerpo para ese embarazo", contó a Teletica.com.

Pasó en cama los primeros meses por precaución, pero su estado de salud estaba bien. Sin embargo, cuando llegó a las 23 semanas de gestación, se volvieron a presentar las apneas, condición que ponía en peligro la vida de sus hijos.

"Me internaron en el Hospital México cuando tenía unos seis meses y me dijeron que me tenían que sacar a los bebés de inmediato. Dijeron que había una posibilidad de los que bebés vivieran o murieran y si vivían probablemente iban a quedar con algún daño. Pero yo quería llevarlos al menos hasta los siete meses para que pudieran madurar un poquito más. Me opuse y siempre mantuve mi decisión", explicó Aguilar.

Ante esto, fue enviada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde debían vigilarla muy de cerca para prevenir un parto prematuro y sostener el embarazo la mayor cantidad de tiempo posible.

Y efectivamente así fue. Emma y Emiliano nacieron a las 29 semanas y media de gestación y, contrario a lo que apuntaban la ciencia y los médicos, los bebés no tuvieron problemas graves de salud.

Tanto la paciente como los médicos calificaron este caso como "un milagro".

"Ellos fueron un milagro. Los médicos temían que yo me fuera a morir durante el embarazo, pero yo tenía mi fe puesta en Dios. O vivíamos los tres o moríamos los tres. Yo supe que no iba a ser fácil, pero salimos adelante. Yo llego al hospital y todo el mundo me conoce, fui un caso muy sonado", añadió.

Tener hijos pequeños a los 51

La mujer, que ahora tiene 51 años y una pareja de gemelos de 2 años, asegura que es un proceso maravilloso y que el cansancio es parte de la maternidad sin importar la edad.

"Las mamás de un solo bebé recién nacido no sé por qué se quejan, yo teniendo los dos es cansado pero porque son etapas, primero de bebés, ahora caminan y tienen una energía incansable. Yo no me puedo esforzar mucho por mi condición del corazón, pero por dicha tengo la ayuda de mi mamá y mi hermana", aseguró.



Recientemente, tuvo que ser hospitalizada por una infección, pero, en general, su salud es buena y le permitirá disfrutar de la maternidad durante muchos años más.