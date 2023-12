Mujer asesinada en San Ramón tenía tres semanas de haber iniciado emprendimiento

"Al carajo ese (Mesén Mora), como yo casi no paso aquí en San Ramón, sino en San José... él aparentaba ser una persona buena y dizque le ayudaba a ella en el negocio. Al final nos dimos cuenta de que no, que no era la persona que decía ser. Ella siempre trató de ayudarlo a salir adelante para bien de ellos. Y él aparentaba ayudarle, pero con el paso de los días nos dimos cuenta de que no, de que más bien la estaba perjudicando", narró Sigifredo Bolaños Fernández.