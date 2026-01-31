Mujer aprovecha emergencia para seguir a bomberos y evadir presa

Una conductora fue captada siguiendo a una unidad de bomberos que se dirigía a atender una emergencia, con el objetivo de evitar la presa.

La mujer grabó con su celular la maniobra y celebró los minutos que logró ahorrarse al desplazarse detrás del vehículo de emergencia.

Luis Salas, director operativo de Bomberos, explicó la gravedad de la acción:

“Un tanquero va a atender una emergencia, todos los conductores colaboran, vemos que los vehículos se hacen tanto a lado derecho como izquierdo, la unidad pasa sobre el centro de la vía y esta persona aprovecha para irse detrás de la unidad. Aquí se está violentando una ley: solo los vehículos de emergencia tienen permitido realizar este tipo de maniobra. Además, ponen en riesgo su vida y la vida de terceros, ya que puede provocar una colisión”, señaló.

La mujer ya fue identificada por las autoridades y se expone a una sanción por incumplir la normativa de tránsito.