Muere vicealcaldesa de Liberia

La vicealcaldesa de Liberia, Marina Álvarez Canales, murió este viernes a los 67 años.

La noticia fue confirmada en las redes oficiales de la municipalidad, así como en las del alcalde liberiano, José Javier Calvo.

“Con el corazón profundamente dolido, hoy despido a Marina Álvarez Canales. Mi vicealcaldesa, mi amiga, una líder política comprometida con su pueblo, pero sobre todo una mujer de valores firmes: mamá amorosa, abuela orgullosa y presente.

“Marina fue ejemplo de entrega, de servicio y de humanidad. Su voz siempre estuvo del lado de la justicia, del diálogo y del bienestar de nuestra gente. En lo personal, me queda el privilegio de haber caminado a su lado, de haber aprendido de su carácter y de su enorme sensibilidad”, dijo la cabeza del gobierno local.



La Municipalidad de Liberia destacó “su valiosa labor social en favor de nuestro cantón”.

“Nos unimos al dolor que embarga hoy a su familia, elevando oraciones para que encuentren consuelo ante su pérdida y para que su alma descanse en paz”, se lee en la publicación.



Este viernes, a las 10 a. m., el cuerpo de Álvarez fue llevado hasta la sala de sesiones del Concejo Municipal, para su despedida y homenaje.



Las causas del fallecimiento de la vicealcaldesa no han trascendido.



