Muere suegra de exdiputado Ariel Robles: “Nadie nos prepara para los días tristes”

Nela Ureña Rojas, suegra del exdiputado costarricense Ariel Robles, murió este jueves, según confirmó el propio exlegislador mediante una publicación emotiva en redes sociales, donde destacó su fortaleza y el legado familiar que deja.



El ex candidato presidencial con el Partido Frente Amplio informó sobre la muerte de Ureña Rojas con un mensaje titulado Nadie nos prepara para los días tristes. En el texto la describió como “la madre, la abuela, la tía, la hermana, la hija, la amiga, la mujer libre, la bailadora y la rebelde”.

“Nadie nos prepara para los días tristes. Hoy es imposible estar preparado para lo que siente el corazón. Doña Nela ha emprendido su último baile”, expresó Robles en la publicación.

Según relató, Ureña Rojas estuvo acompañada por sus siete hijos e hijas durante sus últimas horas. También señaló que agradeció a su familia antes de fallecer y mantuvo una actitud serena frente a la situación.



El exdiputado destacó además el acompañamiento de su pareja, identificada como Tefa, durante el proceso. “No le soltó su mano, no le dejó de hablar”, escribió.



Robles agradeció al personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a especialistas del Hospital San Juan de Dios, del Centro Nacional del Dolor y del Hospital Escalante Pradilla por la atención brindada durante el tratamiento médico de Ureña Rojas.



En el mensaje final, recordó gestos personales de su suegra, entre ellos prepararle arroz con leche en sus cumpleaños y remedios caseros cuando enfrentaba problemas de salud.



La familia no informó detalles sobre actos fúnebres o despedidas públicas.





