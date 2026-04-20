Muere Samuel Yankelewitz, expresidente de Yanber

El expresidente de la corporación Yanber, Samuel Yankelewitz Berger, falleció este lunes a los 87 años de edad.

La noticia la dio a conocer el diario El Financiero y luego fue confirmada por el propio sistema del Tribunal Supremo de Elecciones.

Yankelewitz fue un reconocido líder empresarial en el país que se desempeñó como cabeza de la empresa Yanber, dedicada a la fabricación y comercialización de productos plásticos tanto en el país como en la región.

Además, ocupó la presidencia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

“Descansa en paz, Samuel Yankelewitz Berger. Compañero dirigente empresarial de muchos años. Dirigió con maestría y dedicación a la Cámara de Industrias y a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Ejemplo de lucha constante por el mejoramiento de la competitividad del país y los principios de la libre empresa”, escribió en sus redes sociales el exministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz.

En el ocaso de su carrera, Yankelewitz fue también parte central del llamado “caso Yanber”, que investiga presuntas irregularidades de la empresa que afectaron al sistema financiero del país.

El empresario era imputado en el caso, que está previsto para ir a juicio en este 2026, 10 años después de que estallara el escándalo que analiza supuestas estafas a bancos públicos y privados.