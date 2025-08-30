Muere periodista Alberto Padilla

El periodista mexicano Alberto Padilla murió este viernes por la noche en el hospital Cima, en Escazú.

La noticia fue confirmada por CRC 89.1, empresa radiofónica en la que Padilla tenía varios años de laborar.

Según trascendió, el mexicano estaba con unos amigos y sufrió un desvanecimiento. Poco después de ser llevado al centro médico se informó del deceso.

A finales de la década de los 90, Padilla fue un destacado periodista que se dio a conocer a nivel continental durante su paso en la cadena CNN en Español, donde se especializó en temas económicos. Era el presentador oficial del programa "Economía y Finanzas".

Con 60 años de edad, tenía cerca de cinco años de vivir en el país. Aquí presentaba un programa en CRC 89.1.