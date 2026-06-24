Muere Mathias Giraldo, quinceañero que enfrentó un cáncer agresivo

Eithan Mathias Giraldo Chaves murió este miércoles. El joven de 15 años luchó contra un agresivo sarcoma de células claras con metástasis en pulmones y huesos.

“Mi bebé (Mathias) murió a eso del mediodía en la Clínica Bíblica. Ahorita vamos hacia el hospital, ya estamos planeando todo lo del funeral”, informó Estephanie Chaves, su madre, a Teletica.com.

Giraldo tuvo que ser hospitalizado de emergencia durante la noche de este lunes, cuando presentó una descompensación que obligó a trasladarlo a un centro médico.

El deceso se da luego de que sus parientes informaran a este medio que habían notado una leve mejoría en el estado de salud del adolescente, antes de sufrir la última crisis.

El pasado jueves, Mathias recibió un tratamiento con samario, una terapia basada en radiación que busca controlar el dolor provocado por las metástasis óseas.

La historia del joven, dada a conocer recientemente por este medio, generó una ola de solidaridad.