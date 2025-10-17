Muere madre de Franklin Chang a los 97 años

María Eugenia Díaz Romero murió este viernes 17 de octubre a la edad de 97 años.

Díaz es la mamá del reconocido astronauta costarricense Franklin Chang Díaz.

La noticia sobre su deceso fue confirmada por su hijo, Ronald Chang Díaz, a través de redes sociales.

<span id="selectionBoundary_1760729188084_35283541769796156" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La vela de Díaz Romero se realizará este 17 de octubre a partir de las 7 p.m. en la Funeraria del Recuerdo de Barrio Don Bosco.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirma en su sitio web su defunción.