Muere madre de Franklin Chang a los 97 años

La noticia fue confirmada por uno de sus hijos.

Por Luis Jiménez 17 de octubre de 2025, 13:33 PM

María Eugenia Díaz Romero murió este viernes 17 de octubre a la edad de 97 años. 

Díaz es la mamá del reconocido astronauta costarricense Franklin Chang Díaz. 

La noticia sobre su deceso fue confirmada por su hijo, Ronald Chang Díaz, a través de redes sociales.


La vela de Díaz Romero se realizará este 17 de octubre a partir de las 7 p.m. en la Funeraria del Recuerdo de Barrio Don Bosco.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirma en su sitio web su defunción.

