Muere Luis Fernando Solano, expresidente de la Sala Constitucional

Luis Fernando Solano Carrera, exmagistrado del Poder Judicial, murió este jueves a sus 82 años de edad.

El fallecimiento, confirmado por allegados y colegas, ya consta en la página del Registro Civil.

Solano fue uno de los fundadores de la Sala Constitucional, en 1989, y durante seis años fungió como presidente de ese alto tribunal.

Él también laboró como Procurador General de la República y decano universitario. Solano se pensionó en el año 2008, tras 19 años de laborar en la Corte Suprema de Justicia.

En una entrevista con el Observatorio Judicial, pocó antes de acogerse a su jubilación, el entonces magistrado recordó los inicios de la Sala Constitucional y el impacto que tuvo en la sociedad costarricense.

"Cuando iniciamos no se tenía ni idea de la aceptación ni de la popularidad que iba a tener la Sala. Al iniciar funciones recogieron todos los expedientes de habeas corpus y las acciones de inconstitucionalidad que habían en Corte Plena, los amparos que en ese momento tenía a su cargo la Sala Primera y los casos de amparados menores que atendían los jueces penales. En ese entonces solo 43 asuntos en circulación se registraban en todo el país. Dos meses después de asumir cerramos con 285 expedientes; solo este año al 21 de diciembre del 2007 habíamos recibido 17.021 asuntos nuevos”, recordó en esa oportunidad.

En esa misma entrevista dijo haber sido "bendecido por Dios, porque me ha dado muchas oportunidades. Yo he estado en la decanatura de la Facultad de Derecho, en la Procuraduría General de la República; pero aquí el ver nacer esta criatura y dejarla ya como una adolescente, tirando a adulta, ha sido un proceso muy rico para mí”.