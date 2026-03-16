Muere exministra de Salud y expresidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz

La exministra de Salud y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz Madrigal, murió a los 67 años.

La información está confirmada en la página del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según consultó Teletica.com.

Según la Cruz Roja Costarricense, su causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio. Su deceso genera reacciones en distintos sectores, debido a su trayectoria en la función pública y en el ámbito académico.

El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera manifestó su pesar por el fallecimiento de la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, a quien recordó como una profesional destacada y comprometida con la salud pública. “Extiendo mi sentida condolencia por el fallecimiento de la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. A lo largo de su distinguida carrera profesional, la Dra. Sáenz realizó un destacado trabajo en el área de su especialidad, el cual trajo bienestar y protección a miles de costarricenses. Para su familia y seres queridos, así como para sus colegas, mi solidaridad. Para la Dra. Sáenz, ¡paz!”, expresó.

Sáenz Madrigal fue una figura relevante dentro del sistema de salud costarricense. Ocupó el cargo de ministra de Salud durante la administración del expresidente Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006). Posteriormente, asumió la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social durante el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2017), etapa en la que enfrentó retos importantes en la gestión institucional.

En el ámbito académico, era doctora en Medicina graduada de la Universidad de Costa Rica y contaba con una maestría en Salud Pública obtenida en la Universidad La Salle, en México. Además, se desempeñó como docente universitaria, aportando a la formación de profesionales en el área de la salud.

Sáenz Madrigal nació el 2 de mayo de 1958. Su legado queda marcado por su participación en la toma de decisiones en políticas públicas de salud y su aporte al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.