Muere exdirector del OIJ y exmagistrado

El exmagistrado y exdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rodrigo Castro, falleció a sus 80 años de edad.

Su muerte fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y la Policía Judicial. Ambas instituciones divulgaron esquelas la mañana de este sábado en las que lamentaron su partida.

Castro dirigió el Organismo de Investigación Judicial entre 1988 y 1990, tras apenas cinco años de carrera en la entidad.

De hecho, su llegada a la Policía Judicial es bastante particular, según lo destaca su perfil biográfico de exdirector. En 1983, cuando tenía ocho años como fiscal de juicio, se topó en un pasillo a su colega, Minor Calvo, quien recién había sido nombrado al frente del Organismo de Investigación Judicial y buscaba a un subdirector por la destitución a manos de los altos jueces de quien en ese momento ocupaba la plaza.

Dejó la Policía Judicial para convertirse en magistrado de la Sala de Casación Penal. Estuvo en el cargo por 16 años, hasta que optó por la jubilación.

Castro sobrevivió a la toma de rehenes que sufrió el Poder Judicial ocurrida el 26 de abril de 1993. Según lo afirmaba, ello fue posible "gracias a las atinadas acciones que desarrolló el personal y las jefaturas del Organismo de Investigación Judicial".

A pesar de su amplia trayectoria en el Derecho, el primer paso de este oriundo de San José hacia esa carrera no fue tan claro, ya que primero matriculó Ingeniería Química en la Universidad de Costa Rica (UCR). Después descubrió que esa no era su vocación y se pasó de facultad, hasta convertirse en abogado el 3 de enero de 1975.

Mientras estudiaba, fue parte del Tribunal Superior de Trabajo. Luego se desempeñó como litigante. Antes de terminar la carrera, fue designado en las alcaldías de Grecia y Desamparados. De igual forma, trabajó como actuario penal.

Con la gran reforma procesal, para el 1.° de julio de 1975, fue nombrado fiscal de juicio del Ministerio Público. Incluso, Castro atesoraba como anécdota que las primeras reuniones del órgano acusador del Estado se llevaban a cabo los cuatro fiscales recién nombrados con el primer jefe, Francisco Chaverri (Q.D.E.P.), en una banca de madera junto a las salas de juicio de la Corte. Ya luego fueron ubicados en unas oficinas del entonces recién construido edificio del Organismo de Investigación Judicial, en el centro de San José.

Otra sentida pérdida

Pero la de Rodrigo Castro no fue la única muerte que lamentó el Organismo de Investigación Judicial este sábado.



También se confirmó el fallecimiento del exjefe del Departamento de Medicina Legal, Eduardo Vargas.



De hecho, este patólogo forense fue el primero en ocupar ese cargo en la historia de la institución.

Vargas es reconocido como uno de los mejores profesionales en su campo que ha trabajado en la Policía Judicial.