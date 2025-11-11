Muere el periodista Richard Molina a los 54 años
El comunicador tuvo una amplia trayectoria en medios costarricenses.
El periodista costarricense Richard Molina murió este martes, a los 54 años.
La noticia fue confirmada por el medio El Guardián, que precisamente fue fundado y dirigido por el propio Molina.
“Grupo informativo El Guardián lamenta profundamente la partida física de nuestro director y amigo, Richard Molina Mesén. La fecha y hora de sus honras fúnebres se comunicarán oportunamente.
“El Guardián tomará un tiempo de duelo. Todo lo concerniente a nuestro medio, se dará a conocer por nuestros canales oficiales”, dice la esquela oficial.
El comunicador trabajó durante varios años en el Grupo Extra, donde fue director de Extra TV, también trabajó como oficial de la Fuerza Pública.
En su perfil de Instagram se puede leer algunos de sus últimos mensajes como: "Recuperar el tiempo en cosas que realmente te gustan. No te puedo mostrar qué hacía exactamente por cuestiones de algoritmo, pero sí la pasé superbién".