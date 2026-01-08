Muere asesor jurídico de Casa Presidencial

Casa Presidencial confirmó, este jueves, la muerte de Eduardo Mora Castro, director Jurídico del Gobierno de Rodrigo Chaves.

“Nos unimos al dolor que embarga a su familia y amigos”, escribió Presidencia en un mensaje en sus redes sociales.

Mora tomó relevancia meses atrás, en 2025, luego de aparecer en diferentes conferencias de prensa de Casa Presidencial defendiendo al mandatario y su accionar.

Por ejemplo, cuestionó las restricciones que el Tribunal Supremo de Elecciones impuso al Gobierno de Chaves sobre la divulgación de información en época electoral, así como la solicitud de desafuero presentada por la autoridad electoral.