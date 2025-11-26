¡Mucho cuidado! Estos jugadores tienen cuatro amarillas

Un total de 21 jugadores llegan a la jornada 17 con cuatro tarjetas amarillas; es decir, de recibir una amonestación preventiva más, se perderán el último juego de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

De los clubes ya finalistas, Alajuelense, Saprissa y Cartaginés hay 10 futbolistas en peligro.

Por ejemplo, de la Liga son Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Ronald Matarrita. De los brumosos están los jugadores Claudio Montero, Diego Mesén, Jesús Rubio y Luís Flores.

De parte de los morados están Kendall Waston, Ariel Rodríguez y Mariano Torres.

Ahora, de los clubes que están en la puja por clasificar están los liberianos Antony Monreal, Malcom Pilone y Waylon Francis; de Pérez Zeledón, Bryan Segura y del Herediano Marcel Hernández.

También están con cuatro amarillas los guadalupanos David Herrera y John Ruíz; Andrey Mora, Puntarenas; y Rachid Chirino y Yosel Piedra de San Carlos.