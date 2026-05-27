MUCAP alerta sobre una página fraudulenta que suplanta su sitio oficial

La Mutualidad de Alajuela (MUCAP) alertó sobre la existencia de una página fraudulenta que suplanta su sitio oficial en buscadores como Google.

Se trata de una copia del portal web donde ciberdelincuentes podrían acceder a datos sensibles como usuario, contraseña y token.

Tras detectar la situación, MUCAP activó sus protocolos internos de seguridad y presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, notificó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) sobre el caso.

La entidad aseguró que sus sistemas continúan operando con normalidad, pero insistió en que los usuarios no deben ingresar a la banca en línea desde buscadores ni mediante enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

La principal recomendación es escribir directamente en el navegador la dirección oficial de MUCAP y verificar cuidadosamente que el enlace corresponda al sitio legítimo.