Motociclistas aseguran que proyecto de chalecos numerados "es una idea irrealizable"

"No pueden juzgar a todos los motociclistas por un sector que está cometiendo crímenes. Nosotros somos padres y madres de familia, hermanos, adultos mayores, personas trabajadoras, y no es justo que después, si nos inculpan por algo que no cometimos, tengamos que ver cómo nos defendemos", manifestó María José Murillo, del Comité Cívico de Motociclistas.

"Sentimos que el proyecto de ley que ellos están queriendo reformar, lo están haciendo sin bases, sin informaciones reales, porque ese proyecto fue en 2002 en Colombia, y no funcionó", agregó Eduardo Murillo, otro integrante de ese grupo.