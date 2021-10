Motociclista denuncia que aguja del peaje le cayó encima, Ruta 27 lo culpa del incidente

Un motociclista denunció, en sus redes sociales, que la aguja de una estación de peaje de la Ruta 27 le cayó encima y le provocó varias heridas, pero ahora la empresa "se lava las manos".

Don Vidal Bermúdez transitaba por Escazú, el pasado miércoles 22 de setiembre, mientras trabajaba para una plataforma de comidas. Utilizó su QuickPass, pero este le jugó una mala pasada.

"Como paso mucho por el peaje tengo QuickPass. Ese día iba llegando al peaje, pasa un carro delante mío, yo levanto el aparato y este efectivamente suena, indicándome que ya la máquina lo había leído. Yo doy por un hecho que ya puedo pasar y acelero y, en ese momento, la aguja baja", contó el motociclista a Teletica.com.



Cuando la aguja bajó, ya era muy tarde para frenar, cuenta Bermúdez. Este dispositivo lo golpeó en la cabeza, provocó que perdiera el control de la moto y chocara contra un muro de concreto.

El motociclista detalla que la caída de la aguja también le ocasionó golpes en el brazo. Tuvo que asistir a un centro de salud para tratar estas heridas.

De hecho, asegura que tuvo que pasar al menos cuatro días incapacitado por el dolor.

"Yo quedé como mareado y de hecho estuve vomitando un rato, llegó una ambulancia de la Ruta 27 y me analizaron y me dijeron que no me podían remitir al INS, pero que me podían llevar. Pero yo tenía que buscar a alguien que fuera a recoger la moto y no tenía a nadie, entonces no fui", comentó.