Morat inspiró a novio a pedir matrimonio: “Nunca voy a olvidar ese concierto”

Muchos asistentes al concierto de la banda Morat coinciden en que fue una noche muy especial; sin embargo, para Esteify Hernández y Jostin Carvajal, especialmente, el 19 de noviembre de 2022 será un día que recuerden por siempre.



La pareja, que lleva tres años de relación, cinco de conocerse, y que ya tienen una bebé de cinco meses, se comprometió al finalizar el espectáculo, a pesar de que no resultó como se había planeado.

"Según me contó, él estaba esperando que cantaran la canción "Mi vida entera", que se trata de eso, y no la tocaron. Entonces, cuando ya había terminado, yo le dije: 'Ya vámonos', y él me decía que ahorita, y en eso me empezó a decir algunas palabras lindas, pero no pensé que fuera algo tan especial, y en eso vi que se arrodilló", contó la novia en una entrevista con Teletica.com.