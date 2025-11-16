MOPT vuelve a cerrar Ruta 32 de forma preventiva tras reapertura de este sábado

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a partir de las 6:00 p.m. de este sábado se cerró de manera preventiva el paso por la Ruta 32, luego de que la vía se habilitara cerca del mediodía tras 12 días de cierre por trabajos de limpieza y remoción de material.

Las autoridades anunciaron que mañana a primera hora se evaluará el estado de la carretera y se determinará su reapertura, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El MOPT confirmó que, de forma general, el paso estará habilitado entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., pero advirtió que, en caso de lluvias, la vía se cerrará de inmediato por seguridad.

La Ruta 32, principal carretera que conecta el Caribe con San José, es utilizada diariamente por miles de personas, incluidos turistas, transportistas y quienes acuden a citas médicas.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante para garantizar la seguridad de los conductores.



