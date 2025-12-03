MOPT proyecta para primeros días de enero orden de inicio de trabajos en Barranca-Limonal

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, proyectó para los primeros días de enero próximo la orden de inicio de los trabajos en el abandonado proyecto de Barranca-Limonal.

Esto luego de conocerse el refrendo por parte de la Contraloría General de los contratos que permitirán terminar la esperada ampliación de esa ruta que conecta Puntarenas con Guanacaste.

“Estamos muy complacidos de poder ver el avance de esta importante etapa para los vecinos de Puntarenas y, en general, para todos los costarricenses, esto demuestra el trabajo serio y responsable que tuvo esta licitación, que no se presentaron apelaciones y que se superaron todos los filtros”, dijo Zeledón.

El MOPT explicó que esta misma semana se convocará a las empresas a la reunión de pre-inicio para presentar toda la documentación actualizada.

“Según el cronograma de trabajo, estaríamos girando la orden de inicio de obra, los primeros días del mes de enero”, añadió el jerarca.

El refrendo de la Contraloría avaló las licitaciones otorgadas al Consorcio Barranca Ruta 1 por un monto de poco más de $127 millones para la construcción del tramo entre Barranca y San Gerardo; mientras que a la Constructora Meco se le darán $149 millones por el tramo San Gerardo-Limonal.

El proyecto, que originalmente debía inaugurarse en 2023, pretende la ampliación a cuatro carriles de este importante tramo de la Ruta 1, cuyos trabajos fueron abandonados luego de la renuncia de H. Solís al proyecto.

