MOPT pide reportar fallos en semáforos para agilizar reparaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo un llamado a la población para reportar cualquier fallo en semáforos, con el fin de intervenirlos de forma oportuna y segura.

Los reportes pueden realizarse por vía telefónica al número 8975-2270 o mediante correo electrónico a [email protected]. Las autoridades solicitan incluir una descripción clara del problema para facilitar la atención técnica.

En lo que va del año, se han intervenido 1.452 semáforos en distintas zonas del país. Sin embargo, las lluvias han incrementado los problemas en estos dispositivos, afectando su funcionamiento y la seguridad vial.

El MOPT reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para mantener en buen estado la red semafórica nacional.