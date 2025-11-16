MOPT mantendrá abierta la Ruta 32 durante la noche de este domingo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la Ruta 32 permanecerá habilitada durante la noche de este domingo 16 de noviembre, pese a que inicialmente se había previsto un cierre a partir de las 6:00 p. m.

Tras una inspección técnica reciente, se determinó que las condiciones climáticas favorables permiten que la vía continúe abierta. La carretera seguirá disponible para todo tipo de vehículos.

Aun así, las autoridades indicaron que el paso continuará bajo monitoreo constante y que se aplicarán cierres preventivos en caso de que las condiciones climáticas representen un riesgo para los usuarios.

La Ruta 32, principal carretera que conecta el Caribe con San José, se abrió este domingo cerca del mediodía, después de 12 días de cierre. El cierre se había ordenado el lunes 3 de noviembre debido a múltiples deslizamientos provocados por las fuertes lluvias.

El miércoles se dinamitó una enorme roca en el kilómetro 31 que representaba un riesgo para los conductores. El jueves se inició la limpieza de la vía, pero la caída de material en los días siguientes mantuvo la carretera cerrada hasta este sábado, cuando finalmente se restableció el paso.

Las autoridades mantendrán monitoreada la carretera para garantizar la seguridad de los usuarios.

​