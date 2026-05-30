MOPT habilita paso temporal para carros en Ruta 27 tras hundimiento en Orotina

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este sábado quedó habilitado el paso temporal y exclusivo para vehículos livianos en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, en Orotina, sitio donde un enorme hundimiento obligó al cierre total de la vía desde el pasado miércoles.

La circulación se permite entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. bajo regulación de la Policía de Tránsito. Los vehículos pesados deben continuar utilizando la Ruta 1, por Cambronero.

Según comunicó el MOPT mediante sus redes sociales, la reapertura parcial se realizó conforme al cronograma anunciado por las autoridades. La medida busca restablecer parcialmente el tránsito mientras continúan las labores para recuperar la carretera.

Las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad al pasar por el sector intervenido. Además, pidieron respetar la señalización temporal y acatar las instrucciones del personal de tránsito.

La Policía de Tránsito mantendrá regulaciones en el sitio para controlar el paso alternado de vehículos.





El hundimiento ocurrió la tarde del miércoles 27 de mayo durante trabajos de sustitución de una alcantarilla. De acuerdo con el MOPT, una cabeza de agua y la acumulación de troncos provocaron el colapso de parte de la estructura y la posterior socavación de la vía.

El enorme hueco, de aproximadamente 15 metros de profundidad, afectó por completo ambos carriles de la carretera.

Las fuertes lluvias registradas durante la semana ralentizaron los trabajos de reparación. Sin embargo, las autoridades lograron habilitar un carril temporal para permitir el tránsito regulado de vehículos livianos.

La concesionaria Globalvia mantiene maquinaria trabajando en la zona. La solución definitiva contempla la instalación de una nueva alcantarilla y la recuperación total de la calzada.

Además, el Gobierno prevé la colocación de un puente modular tipo Bailey para restablecer completamente el paso mientras avanzan las obras permanentes.