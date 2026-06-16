MOPT descarta cerrar acceso en Monumento al Agua y apuesta por nuevas obras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) descartó el cierre de la rampa de acceso en el sector del Monumento al Agua, en la autopista General Cañas, y anunció que la solución al congestionamiento vial pasará por la ejecución de nuevas obras de infraestructura.



Las presas en esta vía, una de las principales conexiones entre San José y la región de Occidente, se han convertido en una constante para cientos de conductores que diariamente enfrentan largos tiempos de traslado (ver video adjunto en la portada).



Durante los últimos años, se han implementado diversas medidas para reducir la congestión, como la eliminación del cobro de peaje y la ejecución de obras de ampliación en puntos estratégicos cercanos al Monumento al Agua.



No obstante, las autoridades reconocen que aún existen cuellos de botella que continúan afectando la fluidez del tránsito, tal es el caso del tramo entre el Hospital México y la Sabana.



El ministro del MOPT, Efraím Zeledón, señaló que las labores pendientes corresponden principalmente a trabajos menores, lo que permitiría cumplir con el plazo establecido.



El jerarca indicó que en algún momento se valoró la posibilidad de cerrar el acceso desde el Monumento al Agua hacia la Circunvalación, pero esta medida fue descartada tras los análisis técnicos.



En su lugar, el Gobierno centra su estrategia en "proyectos de mayor impacto", como el futuro corredor vial San José–San Ramón, concebido como una solución estructural al problema de congestionamiento en la ruta.



Según Zeledón, el cartel del proyecto será publicado en los próximos días, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para esta obra clave.



Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando una de las rutas más saturadas del país, a la espera de soluciones que mejoren de forma definitiva la movilidad en el Gran Área Metropolitana.

