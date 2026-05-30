MOPT define fecha y hora para abrir paso por Ruta 27

Las fuertes lluvias ralentizaron los trabajos en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, sector de Orotina, donde se formó un gran hundimiento. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que el paso será habilitado este sábado 30 de mayo a partir de las 6:00 a. m.

Tras concluir la conformación de un carril adicional en la zona afectada, la circulación vehicular se permitirá de manera regulada. El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) aclaró que el paso será exclusivo para vehículos livianos, mientras que los camiones pesados deberán continuar utilizando la ruta por Cambronero.

Este carril temporal funcionará en horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras la maquinaria de la concesionaria Globalvia continúa con las obras para recuperar la calzada de forma definitiva.

La institución pidió a los conductores reducir la velocidad y acatar las instrucciones de tránsito y señalización en el sector.

Por su parte, Globalvia señaló que la habilitación del paso regulado se realiza bajo estrictos controles operativos, permitiendo el tránsito alternado y seguro mientras avanzan los trabajos. La solución definitiva contempla la instalación de una nueva alcantarilla y la normalización de la operación vial en el sector.

La concesionaria reiteró que mantiene coordinación permanente con las autoridades y continuará informando a la ciudadanía sobre el progreso de las obras y las condiciones de tránsito en la zona.