MOPT da luz verde a plan que eliminará un carril en Avenida Segunda

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio luz verde a la Municipalidad de San José para ejecutar un proyecto que reformará la Avenida Segunda, el cual contempla construir aceras más anchas y hasta un parque lineal; eso sí, tendrá como consecuencia la eliminación de un carril de circulación vehicular en la zona.

Según el gobierno local, la autorización se otorgó luego de la revisión de estudios técnicos micro y macro de tránsito, así como de los planos constructivos.

Dichos análisis, añade el ente, revelaron problemas estructurales en la vía, incumplimientos de la Ley 7.600, deficiencia en la iluminación y la presencia de islas de calor que alcanzan hasta los 35 grados en ciertos sectores.

Otro hallazgo fue el uso irregular de carriles debido a camiones descargando productos en horarios y lugares no permitidos, así como paradas de buses no autorizadas que complican el tránsito.

"Los estudios de tránsito determinan que no hay afectación a la movilidad vehicular con el cierre de un carril. Los niveles de servicios vehiculares permanecen iguales o mejores debido al ordenamiento. Es importante expresar que, según estudios, de los actuales cinco carriles, solo operan tres actualmente", detalló el municipio ante la consulta de Teletica.com.



El proyecto contempla ordenar las zonas de carga y descarga, las paradas de buses y las paradas de taxis, con lo cual, las autoridades municipales esperan mejorar el flujo vehicular aún y cuando haya cuatro carriles.

La institución afirma que los análisis determinaron que es viable ampliar las aceras hasta 2,5 metros, sembrar árboles a lo largo de toda la avenida, mejorar la iluminación, cumplir con la Ley 7.600 y construir un parque lineal frente al Museo Nacional.

“Todas estas mejoras garantizarán un aspecto y paisaje urbano más agradable para la capital, haciendo más fluido el tránsito vehicular y la movilidad de las personas, además de atraer turistas. Es falso que se estarán cerrando dos carriles”, aclaró Jordan Vargas, gerente de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José.

El proyecto será liderado por la Municipalidad de San José en conjunto con varias instituciones públicas en un tramo de 1,7 kilómetros: desde el sector de La Merced hasta la Calle 21, en el barrio La California.

