MOPT cobrará multas de $10.000 diarios si Taras-La Lima no está lista el 31 de agosto

Después de casi cinco años de construcción y múltiples retrasos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseguró que el megaproyecto vial Taras-La Lima deberá estar concluido en su totalidad el próximo 31 de agosto, o de lo contrario comenzarán a aplicarse sanciones económicas a la empresa responsable.

La advertencia llega en la recta final de una de las obras de infraestructura más importantes para Cartago, cuya finalización estaba prevista originalmente para abril de 2023.

Según informó el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, las multas empezarán a correr a partir del 1.° de setiembre si el proyecto no ha sido entregado completamente.

Las sanciones rondan los $10.000 por cada día de atraso, aunque el jerarca reconoció que algunos sectores podrían considerar que el monto es bajo.

Zeledón explicó que se trata de un contrato adjudicado en 2018, bajo condiciones distintas a las actuales.

“Este es un contrato muy particular que data del 2018. Durante su ejecución el contrato no tenía multas, solo retenciones. La única multa que tiene el contrato es sobre la fecha final de terminación”, indicó el ministro.

El jerarca agregó que las condiciones contractuales limitan la posibilidad de aplicar sanciones más severas.

“Algunos pueden pensar que es un monto bajo, pero es un cartel, una licitación desde el 2018; eran las multas que se estilaban en ese momento”, señaló.

¿Por qué las multas se aplicarían hasta ahora?

El proyecto inició formalmente en diciembre de 2020 y contemplaba un plazo de ejecución de 28 meses, por lo que debía estar listo en abril de 2023.

Sin embargo, la obra ha experimentado múltiples atrasos y modificaciones en su cronograma.

Con la fijación del 31 de agosto como plazo definitivo, la institución espera poner fin a una obra que ha marcado la movilidad de miles de conductores que transitan diariamente entre Taras y La Lima.