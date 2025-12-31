MOPT cierra Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó este miércoles del cierre total del paso por la Ruta 32.



Esto debido a la caída de material que, desde esta madrugada, obstruye ambos carriles en el sector montañoso del Zurquí.



La situación, que provoca fuertes presas en la zona, se extenderá por tiempo indefinido mientras la maquinaria trabaja en limpiar la vía.



El MOPT aseguró que tan pronto se retire el material y se analice la situación, se informará sobre la reapertura de esta importante arteria que comunica San José con el Caribe.



Apenas el lunes anterior, las autoridades anunciaron la entrada en operación de los cuatro carriles en los 104 kilómetros entre Río Frío y Limón, precisamente para facilitar el tránsito de los miles de vacacionistas por ese sector.