MOPT aún no define cuándo será la apertura de Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) todavía no confirma la reapertura de la Ruta 32, luego de que los trabajos para remover una roca de gran tamaño se complicaran durante el fin de semana debido a las lluvias y fuertes vientos en la zona de impacto.

La carretera, que conecta San José con Limón, permanece cerrada desde hace siete días (ver video adjunto de Telenoticias).



Según informó la institución, las cuadrillas ingresaron este lunes por la mañana para evaluar si las condiciones climáticas permiten continuar con las labores de estabilización y remoción de la roca, que pesa unas 2.500 toneladas y representa un riesgo de caída de fragmentos sobre la vía.



Durante los últimos días, las lluvias dificultaron las maniobras previstas, por lo que se analiza el uso de explosivos controlados para desprender parte del material y posteriormente limpiar la vía.



El cierre ha generado un impacto económico estimado en unos ¢500 millones diarios para la producción nacional. En total, se calcula que el país ya acumula pérdidas cercanas a los ¢4.000 millones por la suspensión del tránsito en esta ruta clave para el transporte de carga hacia el Caribe.



Mauricio Sojo, funcionario del MOPT, explicó desde el kilómetro 31 de la Ruta 32 que este lunes se realizan trabajos especializados para estabilizar el talud y remover el material desprendido, y que la apertura dependerá de que el clima permita avanzar sin poner en riesgo a conductores y equipos de trabajo.



Mientras tanto, algunas personas que viven en las cercanías han circulado por el sector, por lo que las autoridades insisten en extremar precauciones ante la presencia de maquinaria y personal operativo.

