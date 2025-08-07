MOPT abre paso por Ruta 32 y pide paciencia a conductores

Durante la mañana de este jueves, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso por la Ruta 32, Zurquí, está abierto nuevamente.

La reapertura se dio a partir de las 10:45 a. m.

“Se solicita paciencia, mientras las colas (de vehículos) a ambos lados se comienzan a mover”, señaló el MOPT.

La vía que comunica el Valle Central con Limón estuvo cerrada desde el miércoles a las 2 p. m. por tres derrumbes de gran magnitud.

El ministerio pide a los conductores manejar con precaución ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas.