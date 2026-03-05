Montes de Oca limpia quebrada Los Negritos: 90 toneladas de desechos retirados

La Municipalidad de Montes de Oca retiró 90 toneladas de desechos de la quebrada Los Negritos como parte de un plan de prevención de inundaciones para este año. La limpieza se suma a otras acciones como la tala de árboles que podrían provocar taponamientos y desbordamientos en sectores como Barrio Dent.

La medida responde a una orden de la Sala Constitucional, luego de que vecinos interpusieran un recurso de amparo por las constantes inundaciones generadas por el desbordamiento de la quebrada. Los trabajos se extenderán varias semanas hasta eliminar los árboles que representan riesgo.

Mientras tanto, una mesa técnica analiza soluciones definitivas al problema. Entre ellas destaca la propuesta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de construir un túnel con un costo estimado de 14 millones de dólares, que según estudios daría una salida integral y permanente a la situación.



