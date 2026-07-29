Montes de Oca aprueba millonario crédito para frenar inundaciones en Los Negritos

La Municipalidad de Montes de Oca ya cuenta con el aval de financiamiento para las obras que buscan acabar con los desbordamientos en la Quebrada Los Negritos.

Imágenes como las que se ven en el video adjunto se han repetido durante varios años frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La quebrada se desborda, provocando afectaciones, como las que sufrieron varias familias del barrio Dent el año anterior.

El Concejo Municipal aprobó solicitar un crédito por 10 mil millones de colones, la mayoría destinados a solucionar los desbordamientos que presenta la quebrada.

La tubería ha colapsado en varios puntos, pero aseguran que con la primera etapa se logrará evitar nuevas inundaciones.

La inversión total para esta obra ronda los 14 millones de dólares, de los cuales el 50% será aportado por las municipalidades de Montes de Oca y San José.