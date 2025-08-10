Montañista tico murió en Ecuador tras caer de un nevado

En Sarapiquí, la familia Alfaro Espinosa enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida. Roger Alfaro, el menor de los hermanos, falleció en Ecuador mientras escalaba el nevado Cayambe, una montaña que soñaba conquistar desde hace años.

A sus 33 años, Roger estaba a punto de cumplir otro de sus grandes sueños: graduarse como ingeniero agrónomo. Para sus seres queridos, su partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de un joven apasionado, noble y lleno de metas.

"Era el hermano que muchos quisieran tener, muy amigable, risueño, amante de la música rock y de todo lo relacionado con la naturaleza", recuerda uno de sus familiares. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Su disciplina y determinación lo acompañaron en cada etapa de su vida, manteniendo siempre un vínculo muy cercano con su madre y hermanos, a pesar de la distancia.

Roger vivía en Alajuela, pero hablaba todos los días con su mamá y estaba siempre pendiente de su familia. “Costaba mucho que me dijera que no, siempre estaba ahí para ayudar”, relata una de sus hermanos.

Ahora, la familia busca repatriar sus restos para despedirlo en el lugar donde creció y donde siempre será recordado. Los costos del traslado son elevados, por lo que cualquier apoyo se convierte en una ayuda valiosa para cumplir su último deseo: descansar cerca de los suyos.

Si desea colaborar, la familia pone a disposición dos números de teléfono: 8855-1823 y 8586-2121



