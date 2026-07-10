Montaña de basura crece a metros de varias casas en San Pablo de Heredia

Un enorme basurero a cielo abierto mantiene preocupados a los vecinos del barrio Las Pastoras, en San Pablo de Heredia.

La acumulación de residuos ha transformado el panorama de esta comunidad, donde una montaña de desechos crece día a día y, según los habitantes, incluso dificulta la salida de algunas viviendas (ver video adjunto).



“Los olores son terribles y el basurero cada día se hace más grande”, comentó Fanny Herrero, vecina de la zona.



Además de los malos olores, los residentes temen que la proliferación de insectos provoque problemas de salud y posibles brotes de enfermedades.



Ante las denuncias, la Municipalidad de San Pablo aseguró que tomará medidas para atender la situación.



“Iremos a limpiar y se estudia la posibilidad de cercar el lugar para evitar que continúen tirando basura”, indicó Juan Diego Ramírez, representante del gobierno local.



Mientras tanto, los vecinos esperan que las acciones se concreten lo antes posible y que el problema encuentre una solución definitiva.