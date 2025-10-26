Monseñor Javier Román, presidente de Conferencia Episcopal, sufre infarto

El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y obispo de Limón, monseñor Javier Román Arias, sufrió un infarto la tarde de este sábado.

Luego de participar en varias actividades, el líder religioso de 63 años de edad dijo sentirse mal, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, detalló organización en un comunicado.

Una vez en el centro médico, Román Arias sufrió el infarto, lo que demandó atención urgente y una intervención quirúrgica. La misma se llevó a cabo de forma exitosa.

"Pedimos al pueblo de Dios seguir unido en oración por su pronta y completa recuperación", indicó la Conferencia Episcopal en su nota de prensa.



El obispo, oriundo de Tacares de Grecia, fue ordenado presbítero el 8 de diciembre de 1987 en la Arquidiócesis de San José por monseñor Román Arrieta Villalobos (Q.E.P.D.).

Su ordenación episcopal se dio el 30 de mayo de 2015 en Limón y estuvo a cargo de monseñor José Rafael Quirós Quirós, entonces segundo obispo de Limón y actual arzobispo de San José.

Ingresó al Seminario Domingo Savio en Cartago en 1974, donde realizó sus estudios secundarios. Parte de su vida religiosa la realizó con los Padres Salesianos, con quienes hizo su prenoviciado en 1980 en Ciudad de Guatemala. Sus estudios filosóficos y teológicos los efectuó en el Seminario Central, hoy Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles en San José, entre 1982 y 1987.

Fungió como vicario y párroco, en Desamparados, Pavas de San José, San Miguel de Escazú, San Vicente de Moravia. También fue rector del Santuario Nacional Templo Votivo al Sagrado Corazón de Jesús.