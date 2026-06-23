Monedas de ₡5 están por desaparecer: aquí le decimos cómo puede cambiarlas

A partir del próximo 1.° de julio, las monedas de ₡5 perderán su valor comercial. Eso significa que esta histórica denominación dejará de funcionar como método de pago en todo el país.

Lo mismo sucederá con las monedas de ₡10 y ₡25 del diseño antiguo, las cuales también dejarán de circular, aunque las denominaciones se mantienen.

¿Pero qué pasa si usted tiene alguna de estas monedas luego del 1.° de julio?

“En este caso, la moneda de cinco colones pierde su valor completo, o sea, no va a ser sustituida por otra denominación; en cambio, las monedas de 10 y de 25 colones van a ser sustituidas por unas de nuevo diseño.

“La condición de la pérdida de valor como medio de pago significa que a partir del 1.° de julio las monedas no van a funcionar en los comercios, pero sí es importante recordar a la población que estas monedas mantienen su valor de forma indefinida”, explicó Juan José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del Banco Central.

Leiva precisó que las personas que tengan monedas luego de esa fecha podrán ir a una sucursal del sistema financiero formal para hacer efectivo el cambio.

La recomendación es que, idealmente, sea el banco donde la persona tenga una cuenta, para que exista la posibilidad de que los recursos le sean depositados.

“Nuestra recomendación, especialmente ser monedas de baja denominación, es justo ir a las alcancías, a las guanteras, donde normalmente tenemos guardadas las monedas, e ir a un comercio y gastarlas antes de esa fecha y ahorrarse el paso de ir a una agencia bancaria”, dijo Leiva.

En caso de que una persona no tenga cuenta bancaria o desee ir a una sucursal diferente a la del banco de que es cliente, el consejo es visitar la página web o redes de esa entidad para conocer cuál es su política de cambio de estas divisas.

Leiva insistió en que las monedas mantendrán su valor de manera indefinida, por lo que el proceso se puede hacer con calma.



