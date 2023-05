Mitos y realidades sobre los famosos 'abejones de mayo'

Mentira, los 'abejones de mayo' no son vectores de ninguna enfermedad y no pican a los humanos.

No, viven más tiempo. Existe muy poca información sobre la longevidad de un escarabajo. Sin embargo, viendo su dieta, viven alrededor de dos semanas a un mes.

No es que el pollo se ahogue en serio, sino que a los pollos les encanta comer abejones y, por eso, la gente dice que se atragantan de lo mucho que les gusta.

No son tóxicos para las mascotas, pero si un perro come muchos abejones, le puede dar una indigestión. Sin embargo, en su cuerpo no tienen ningún componente tóxico.